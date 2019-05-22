Власти Адыгеи назвали сумму ущерба, который был причинен одному из сел в результате града

МАЙКОП, 22 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи оценивают ущерб, причиненный градом Тимирязевскому сельскому поселению Майкопского района, в сумму порядка 3 млн рублей, режим ЧС снят. Об этом сообщил ТАСС руководитель комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вячеслав Лотаков.

Ранее в сельском поселении выпал град, ущерб от которого получили 100 домовладений, а также кровля детского сада в поселке Цветочный. 20 мая в поселении был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Режим ЧС в Тимирязевском сельском поселении снят, обстановка улучшилась, последствия градобоя устраняются. По подсчетам комиссии, созданной муниципалитетом и сельским поселением, причиненный градом ущерб составляет порядка 3 млн рублей", - сказал он.

Из них около 1,5 млн рублей требуется на выплаты единовременной материальной помощи жителям сельского поселения, и 1,5 млн рублей - на ремонт крыши детского сада, уточнил Лотаков.

"Вчера масштабы ущерба были оценены премьер-министром Адыгеи Александром Наролиным, который лично выезжал в сельское поселение. Источниками возмещения станут резервный фонд правительства республики и бюджет муниципального образования, людям в максимально короткие сроки окажут помощь", - добавил собеседник агентства.

Глава Тимирязевского сельского поселения Николай Дельнов сообщил ТАСС, что шиферная кровля детсада в поселке Цветочный достаточно ветхая, потому и получила повреждения от града. После ЧП две группы детсада, который посещает порядка 70 детей, размещены в других помещениях здания.