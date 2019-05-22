Полиция задержала пациентку больницы под Парижем, угрожавшую совершить самоубийство

ПАРИЖ, 22 мая. /ТАСС/. Пациентка больницы "Авицена" в пригороде Парижа - Бобиньи, угрожавшая застрелиться, была задержана в ходе полицейской спецоперации. Об этом сообщает в среду телеканал BFMTV.

По его данным, полицейский спецназ RAID задержал женщину, ее должны направить на психиатрическую экспертизу.

Телеканал приводит также заявление медицинского профсоюза Sud-Sant, согласно которому пациентка поступила в четыре часа утра с жалобами на головную боль. "Утром, когда сестра пришла проведать ее, она достала пистолет и приставила его к виску", - говорится в заявлении.

После этого здание медицинского учреждения было оцеплено, а пациенты, находившиеся в реанимации, были срочно переведены в соседние отделения. Отмечалось, что женщина никого в заложники не брала. Информации о том, было ли оружие в руках женщины настоящим или муляжом, пока нет.