Участники ОПГ в Адыгее приговорены к реальным срокам за производство суррогатного алкоголя

МАЙКОП, 22 мая. /ТАСС/. Участники межрегиональной организованной преступной группировки приговорены в среду Теучежским районным судом Адыгеи к реальным срокам лишения свободы за организацию подпольного цеха по розливу суррогатного алкоголя, сообщили ТАСС в районном суде.

"Члены межрегиональной ОПГ признаны виновными по трем статьям, в том числе "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок". Один из участников ОПГ приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии особого режима, еще один получил 3,5 года колонии строго режима, третий участник - три года", - сказали в суде.

В ОПГ входили житель Адыгеи и двое жителей Кубани. Также каждый из них приговорен к штрафу в размере 800 тыс. рублей, уточнили в суде.

Деятельность подпольного цеха по производству суррогатного алкоголя была пресечена в конце 2017 года сотрудниками управлений УФСБ и МВД РФ по республике. В цехе была организована линия по розливу суррогата, оборудование для упаковки и маркировки изготовленной продукции. Силовики изъяли готовый к реализации алкоголь на сумму около 3 млн рублей и еще около 10 тонн сырья, пояснил собеседник агентства.