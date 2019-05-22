В Тверской области 11 детей госпитализировали с симптомами отравления

ТВЕРЬ, 22 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку в связи с госпитализацией 11 детей одного из общеобразовательных учреждений города Торопец Тверской области, сообщается в среду на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

"22 мая в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что в одном из общеобразовательных учреждений города Торопец Тверской области 11 детей почувствовали симптомы отравления, после чего были госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.