Полиция задержала подозреваемого в поджоге усадьбы 1860 года под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемого в умышленном поджоге здания в усадьбе "Альтхоф-Рагнит" под Калининградом (1860 года постройки). Об этом сообщила в среду пресс-служба областного УМВД.

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения. Возгорания деревянных элементов и крыш двух кирпичных построек фиксировались 7, 8 и 10 апреля.

"Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России "Неманский" установлено, что умышленный поджог нежилого здания 10 апреля 2019 года совершил 35-летний ранее судимый местный житель с целью хищения металлических конструкций. В отношении задержанного следователи полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога")", - говорится в сообщении. Подозреваемый взят под стражу и находится в следственном изоляторе.

Как сообщали ранее в прокуратуре области, основанием для возбуждения дела стали итоги проверки, проведенной Неманской городской прокуратурой. Установлено, что все здания усадьбы находятся в полуразрушенном и аварийном состоянии, консервация объекта не произведена. Из-за отсутствия ограждения доступ к нему имеют все желающие, что нарушает требования безопасности.

Собственнику предписано провести консервацию объекта и обеспечить безопасность. Собственником является физическое лицо, добавили в надзорном ведомстве, не уточнив, кто именно.

Об усадьбе

Усадьба "Альтхоф Рагнит" находится в Неманском районе области. Она была построена семейством баронов фон Мак, владельцами конезаводов и более 1,5 тыс. лошадей в основном тракененской породы. Вокруг господского дома был разбит дендропарк, в котором насчитывалось более 150 редких деревьев и кустарников.

В послевоенные годы в господском доме располагалась контора совхоза "Мичуринец", а на территории усадьбы - плодопитомник. В 1990-е годы, после ликвидации совхоза, усадьба начала приходить в запустение.

Статус объекта культурного наследия регионального значения был присвоен памятнику постановлением областного правительства 23 марта 2007 года.