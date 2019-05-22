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ДТП с туристическим автобусом в Италии

Посольство РФ: двое пострадавших в ДТП в Италии россиян находятся в тяжелом состоянии

Состояние еще одного гражданина России - средней тяжести, отметили в диппредставительстве

РИМ, 22 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Двое граждан России, пострадавшие в ДТП с туристическим автобусом в итальянской области Тоскана, находятся в больнице с тяжелыми травмами. Состояние одного российского туриста оценивается как средней тяжести. Об этом ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Италии.

"Всего в ДТП пострадали 19 россиян, 16 из них будут в скором времени выписаны. Двое находятся в тяжелом состоянии, состояние одного - средней тяжести", - указали в диппредставительстве.

Российские дипломаты уже находятся в больницах, куда были доставлены пострадавшие и оказывают им всю необходимую помощь и содействие.

Как корреспонденту ТАСС сообщили в среду в префектуре Сиены, всего в автобусе путешествовали 55 человек. Среди них - граждане Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдавии, Румынии, Украины и Израиля, уточнили в ведомстве, подчиняющемся МВД.

Одна россиянка - гид, сопровождавшая группу на экскурсию в Сиену, погибла. ДТП произошло утром на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Автобус съехал с дороги и упал в овраг, перевернувшись. В результате ДТП пострадали более 30 пассажиров.

Теги
ИталияРоссияДТП с туристическим автобусом в Италии
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