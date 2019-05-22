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В Самаре перед матчем Кубка России по футболу задержали более 50 фанатов ФК "Локомотив"

В МВД установили личности задержанных

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Полиция задержала 54 болельщика ФК "Локомотив" перед матчем Кубка России по футболу в Самаре. Фанаты сидели в соседнем кафе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области.

"По факту обращения работников одного из кафе в Самаре на шумное поведение посетителей проводится проверка. Всего были задержаны 54 человека", - сказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что личности задержанных установили, в настоящее время их отпустили домой. Административное дело не возбудили.

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РоссияСамарская область
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