В Самаре перед матчем Кубка России по футболу задержали более 50 фанатов ФК "Локомотив"

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Полиция задержала 54 болельщика ФК "Локомотив" перед матчем Кубка России по футболу в Самаре. Фанаты сидели в соседнем кафе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области.

"По факту обращения работников одного из кафе в Самаре на шумное поведение посетителей проводится проверка. Всего были задержаны 54 человека", - сказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что личности задержанных установили, в настоящее время их отпустили домой. Административное дело не возбудили.