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Суд в Москве арестовал экс-главу избирательного штаба Навального Волкова на 20 суток

Его признали виновным в нарушении правил организации митинга
Леонид Волков Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Леонид Волков
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы назначил наказание экс-главе избирательного штаба блогера Алексея Навального Леониду Волкову в виде 20 суток ареста за нарушение правил организации митинга. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Волкова виновным по ч. 4 ст. 20 ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, повлекшее вред имуществу"). В частности, из-за действий Волкова был поврежден автомобиль, принадлежащий частному лицу. Правонарушителю назначено наказание в виде 20 суток административного ареста", - сказали в суде.

По словам самого Волкова, речь идет об акции протеста против пенсионной реформы, которая прошла в Москве 9 сентября 2018 года. "Я тогда даже не был в России. Я находился в Вильнюсе. По мнению суда, я тогда вел видеотрансляцию, что и привело в итоге к повреждению машины", - сказал Волков в суде. Он заключил, что виновным себя не считает.

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