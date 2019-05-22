Депутат Чебоксарского горсобрания подозревается в хищении 800 тыс. рублей

ТАСС, 22 мая. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении депутата Чебоксарского городского собрания, который подозревается в присвоении 800 тыс. рублей. Средства ему передали в качестве оплаты за квартиру в строящемся доме, говорится в сообщении, распространенном в среду ведомством.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора коммерческой организации, являющегося депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году депутат получил от покупателя более 800 тыс. рублей за квартиру в строящемся жилом доме. Строительство объекта вела компания, учредителем которой являлся подозреваемый. Средства депутат потратил на свои нужды.

Жилой дом до сих пор не сдали в эксплуатацию. Застройщика в 2018 году признали банкротом, в организации введели конкурсное производство.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства дела. Решается вопрос о возмещении ущерба потерпевшему.