В полиции назвали возможную причину ДТП с автобусом в Италии

ТАСС, 22 мая. Власти Италии не исключают, что ДТП с туристическим автобусом, в котором погибла россиянка и пострадали еще около 30 человек, могло произойти из-за того, что водитель транспортного средства отвлекся. Об этом заявил в среду представитель отделения дорожной полиции области Тоскана Паоло Мария Помпонио.

"Мы не исключаем, что невнимание [водителя] - среди причин инцидента", - цитирует его газета La Repubblica. "Могло быть и хуже, растительность смягчила падение автобуса ", - добавил Помпонио.

Как отмечает газета, сейчас 35-летнего водителя допрашивают следователи. Он уже прошел тест на наличие алкоголя в крови, который показал отрицательный результат.

В результате ДТП на трассе в районе города Сиена погибла гражданка России, сопровождавшая туристическую группу. Еще 19 россиян пострадали. Всего в автобусе путешествовали 55 русскоговорящих туристов из бывших советских республик, а также Румынии и Израиля. Все они направлялись из курортного города Монтекатини-Терме в Сиену на экскурсию.