Росздравнадзор расследует сбой медтехники, в момент которого в Воронеже умерла пациентка

ВОРОНЕЖ, 22 мая. /ТАСС/. Эксперты Росздравнадзора выехали в Воронеж для выяснения причин сбоя в работе аппарата лучевой терапии, в момент которого умерла пациентка. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, где в ходе проведения процедуры в областном онкодиспансере вышел из строя аппарат лучевой терапии: по предварительным данным, у чешского прибора 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм", - говорится в сообщении.

Как уточнила в беседе с корреспондетом ТАСС представитель Департамента здравоохранения Воронежской области, инцидент произошел около 06:30 мск среды. В момент сбоя на аппарате проходила лечение женщина.

"Женщина скончалась, по этому факту следователи проводят доследственную проверку, но на данный момент причина произошедшего неизвестна и связь смерти женщины со сбоем в работе аппарата не установлена. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказала собеседница агентства.