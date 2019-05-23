В Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших на Амуре рыбаков

ХАБАРОВСК, 23 мая. /ТАСС/. Спасатели в Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших на реке Амур рыбаков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС.

"Спасателями хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с сотрудниками полиции было обнаружено тело одного из четырех пропавших рыбаков в Комсомольском районе. Поиски оставшихся трех рыбаков результатов не принесли и продолжаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели обследовали уже 680 км реки.

Рыбаки пропали 8 мая в Комсомольском районе Хабаровского края. Один из них сообщил родственнику, что их катер тонет и необходима помощь. Больше на связь рыбаки не выходили. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.