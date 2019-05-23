Не менее девяти человек погибли в столкновении двух банд на западе Мексики

МЕХИКО, 23 мая. /ТАСС/. Две конфликтующие преступные группировки в среду устроили вооруженное столкновение в муниципалитете Уруапан в штате Мичоакан на западе Мексики. Об этом говорится в обнародованном заявлении региональной прокуратуры.

"К настоящему времени известно о девяти погибших и четырех раненых", - сообщили в надзорном ведомстве. Перестрелка продлилась около часа. На месте происшествия идет сбор улик. Правоохранительные органы ведут поиск участников столкновения, сведений о задержанных пока не поступало.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по март жертвами преступников стали свыше 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.