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Хабаровский суд отправил в колонию двух браконьеров за добычу черной икры на 19 млн рублей

Каждый из осужденных также заплатит штраф

ХАБАРОВСК, 23 мая. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае приговорил двух человек к пяти годам лишения свободы и штрафу за незаконную добычу черной икры. Об этом сообщает в четверг региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, двое мужчин в 2013-2017 годах добывали в Хабаровском и Приморском краях краснокнижного осетра, а икру перевозили в Москву. Ущерб превысил 19 млн рублей.

"Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф - 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

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