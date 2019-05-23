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Три человека погибли в результате крушения вертолета в Доминиканской Республике

По данным El Nacional, до падения вертолет загорелся

ГАВАНА, 23 мая. /ТАСС/. Частный вертолет, на борту которого помимо пилота находилось два человека, потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики. Об этом в среду сообщила газета El Nacional.

По данным издания, еще до падения вертолет загорелся. Двое находившихся на его борту руководителей телекоммуникационных компаний республики погибли при падении. Пилот скончался в больнице от полученных ожогов.

Доминиканский институт гражданской авиации в данный момент проводит работу по установлению причин авиакатастрофы.

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