Три человека погибли в результате крушения вертолета в Доминиканской Республике

ГАВАНА, 23 мая. /ТАСС/. Частный вертолет, на борту которого помимо пилота находилось два человека, потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики. Об этом в среду сообщила газета El Nacional.

По данным издания, еще до падения вертолет загорелся. Двое находившихся на его борту руководителей телекоммуникационных компаний республики погибли при падении. Пилот скончался в больнице от полученных ожогов.

Доминиканский институт гражданской авиации в данный момент проводит работу по установлению причин авиакатастрофы.