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На острове Карагинском близ Камчатки задержали нарушителей погранрежима

Всего задержали шесть человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая. /ТАСС/. Шестеро нарушителей пограничного режима задержаны на острове Карагинском близ Камчатки, сообщила в четверг пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по восточному арктическому району.

"Сотрудниками погрануправления совместно с ФСБ и полицией на острове Карагинском проведены мероприятия по проверке пограничного режима в пограничной зоне. Выявлены шесть нарушителей. Обнаружено и изъято три единицы гладкоствольного оружия 12 калибра (две из которых не зарегистрированы), более 600 патронов, мясо дикого оленя общей массой около 400 кг, а также 145 кг икры лососевых видов рыб", - говорится в сообщении.

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