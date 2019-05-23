В Бичурском районе Бурятии из-за высокой пожароопасной обстановки ввели режим ЧС

УЛАН-УДЭ, 23 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Бичурском районе Бурятии из-за высокой пожароопасной обстановки. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"В Бичурском районе в связи со сложившейся ситуацией введен режим ЧС муниципального характера. Вчера возникла угроза перехода лесного пожара на животноводческую стоянку. На сегодняшний день ситуация стабильна, угроза перехода снята. Погодные условия позволяют проводить весь комплекс работ по тушению - привлечены более 200 человек", - сказали в РАЛХ, уточнив, что пострадавших в результате лесного пожара нет.

По оперативным данным, площадь очага в Бичурском районе составляет около 1 тыс. га, причины возникновения пожара выясняются.

В минувшую среду рядом с населенным пунктом Гутай, недалеко от местности Булаг, где находится лесопилка, разгорелся природный пожар. Из-за сильного ветра существовала угроза быстрого распространения огня. Возгорание тушили более 120 человек.

В целом в Бурятии на утро четверга зарегистрировано два локализованных лесных пожара, еще четыре продолжают действовать. "Два из действующих - в Бичурском районе, еще по одному очагу - в Джидинском и Хоринском районах", - уточнили в РАЛХ.

На территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим, вход в лес для граждан запрещен.