СМИ: в японском городе эвакуировали несколько жилых домов из-за двух боевых гранат

ТОКИО, 23 мая. /ТАСС/. Власти города Сендай провели в среду экстренную эвакуацию жилых домов в районе одного из местных полицейских участков, куда неожиданно принесли две боевые гранаты. Как сообщает информационное агентство Kyodo, их доставил проживающий неподалеку пожилой человек.

Он сообщил, что обнаружил гранаты, разбирая вещи своего покойного отца.

Полицейский участок расположен в окружении жилых домов, к нему примыкает здание начальной школы. Эвакуированные из этой зоны доставлены в один из общественных центров города, к месту происшествия вызваны саперы.

Полиция выясняет, каким образом гранаты могли оказаться в имуществе обычного жителя города Сендай, расположенного на северо-восточном побережье главного острова страны Хонсю. В Японии действуют крайне жесткие ограничения на владение всеми видами оружия.