В Астрахани задержали троих подозреваемых в создании экстремистского сообщества

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Трое подозреваемых в создании экстремистского сообщества задержаны в Астраханской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, у них обнаружены взрывчатые вещества и коктейли Молотова.

"По данным следствия, трое подозреваемых, разделяя экстремистские идеи, создали на территории города Астрахани организованную группу. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - сказали в СК.

По материалам УФСБ по Астраханской области в отношении задержанных двух местных жителей и одного жителя Краснодарского края возбуждено уголовное дело по чч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества").

"В ходе обысков по месту жительства подозреваемых следователи следственного управления СК России по Астраханской области и сотрудники регионального УФСБ обнаружили взрывчатые вещества, коктейли Молотова, литературу с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, ножи, фашистскую атрибутику, противогазы, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок", - сообщили в СК.

По данным следствия, подозреваемые придерживались радикальных националистических взглядов и мотивов идеологической и национальной ненависти и вражды. В сообществе они изучали правила владения холодным оружием, проводили тактические тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а в целях конспирации использовали различные шифры при общении. Для реализации своих планов они изготовили взрывчатые вещества и зажигательные смеси, а также пытались приобрести огнестрельное оружие для совершения преступлений.