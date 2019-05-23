Московские полицейские задержали мошенника, похитившего около 22 млн рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в мошенничестве, который похитил у своего партнера по бизнесу около 22 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

"В органы внутренних дел обратился столичный предприниматель, рассказавший, что знакомый предложил ему заняться бизнесом по реализации автомобилей из дальнего зарубежья. Злоумышленник под предлогом покупки автомобилей оформил с заявителем договоры займов, завладел его денежными средствами, в том числе в иностранной валюте, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила около 22 млн рублей", - рассказал Титов.

По его словам, оперативники задержали подозреваемого в Калужской области. Выяснилось, что мужчина не предпринял никаких мер по поставке автомобилей, а полученными средствами распорядился по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), задержанному предъявлено обвинение.