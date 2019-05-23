Экс-главе Минсельхоза Забайкалья грозит до четырех лет лишения свободы

ЧИТА, 23 мая. /ТАСС/. Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьминова, ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщил в четверг ТАСС старший помощник прокурора края Евгений Синельников.

"Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра сельского хозяйства региона и его заместителя (Ирины Малакшиновой). Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") и ч. 2 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности"). Им грозит до четырех лет лишения свободы", - сказал Синельников.

По данным следствия, Кузьминов и Малакшинова превышали полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством РФ для компенсации ущерба аграриям во время засухи 2016 года. Как уточнили в прокуратуре, чиновники вмешались в деятельность 11 предпринимателей, что повлекло изъятие у них 12 млн рублей, а также убытки в виде недополученного дохода на сумму свыше 21 млн рублей.

Чиновников краевого Минсельхоза задержали в феврале 2018 года. За день до этого Кузьминов написал заявление об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья. В беседе с журналистами он заявил, что его увольнение было связано с болезнью сердца. В апреле прошлого года краевой суд направил Кузьминова под домашний арест.

Синельников добавил, что после вручения бывшим чиновникам обвинительных заключений уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ингодинский районный суд Читы.