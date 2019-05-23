Начальник мурманской части МЧС осужден за мошенничество

МУРМАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Суд приговорил начальника специальной пожарно-спасательной части №1 "Специальное управление ФПС №48 МЧС России" города Снежногорска к условному сроку за мошенничество на сумму свыше 2 млн рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Мурманской области.

"Приговором суда бывший начальник СПСЧ №1 ФГКУ "Специальное управление ФПС №48 МЧС России" в городе Снежногорске Мурманской области признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Также приговором суда в течении двух лет ему запрещено занимать должности в МЧС РФ, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Судом установлено, что в период с июня 2015 года по февраль 2017 года осужденный заставлял подчиненных писать рапорты, содержащие ложные сведения, о выплате материальной помощи, а часть выплаченных денег возвращать ему. Всего подчиненные передали осужденному более 2 млн рублей.