Число погибших при пожаре в частном доме в селе в Удмуртии увеличилось до пяти

ИЖЕВСК, 23 мая. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате пожара в частном доме в селе Пудем в Удмуртии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"В ночь с 22 на 23 мая в одном из частных домов села Пудем произошел пожар. После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела пяти человек с признаками воздействия пламени. Удалось установить личность 35-летней женщины и 33-летнего мужчины, личности остальных трех погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что, по имеющейся у следователей информации, компания злоупотребляла спиртными напитками. "Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения", - уточнили в региональном управлении.

После пожара межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли четыре человека.