В Дагестане задержали мужчину за незаконное подключение к электросети ради майнинга

ТАСС, 23 мая. Правоохранители задержали жителя Дагестана, подозреваемого в причинении ущерба энергокомпании на 4,5 млн рублей путем незаконного подключения к электросети с целью майнинга криптовалют. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудники полиции совместно с УФСБ по Республике Дагестан обнаружили майнинг-фермы, для деятельности которых житель города Хасавюрта незаконно подключился к сетям электроэнергии, причинив ущерб сетевой компании в размере свыше 4,5 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, в апреле 36-летний мужчина арендовал два нежилых помещения в Новолакском и Казбековском районах республики, где организовал майнинг-фермы для получения криптовалют.

Одна из мини-станций в виде трех трансформаторных блоков высокой мощности располагалась на территории Казбековского лесничества. Для деятельности другой злоумышленник незаконно подключился к линии электропередачи, проложив кабель через крышу соседнего помещения. Кроме того, полицейские обнаружили комплектующие от компьютеров и около миллиона видеокарт с охлаждающими вентиляторами.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 165 УК РФ. ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере"). В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Волк.