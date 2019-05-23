Пациентка онкодиспансера Воронежа погибла при подъеме стола при процедуре лучевой терапии

ВОРОНЕЖ, 23 мая. /ТАСС/. Смерть 51-летней пациентки Воронежского онкологического диспансера наступила после неожиданного подъема медицинского стола при проведении процедуры лучевой терапии, сообщил ТАСС главный врач онкологического диспансера Иван Мошуров.

"Все произошло за счет смещения стола [на котором находилась пациентка]. То есть, за счет поднятия стола. Не часть аппарата упала [на пациентку], а стол поднялся вверх во время проведения процедуры", - сказал Мошуров.

Он добавил, что технические эксперты Росздравнадзора в данный момент работают на месте происшествия, выясняют причины технического сбоя.

Мошуров уточнил, что в областном онкодиспансере проводится внутренняя проверка после гибели пациентки. "Проверка еще идет, она в ходу, поэтому преждевременно делать выводы", - сказал главврач медучреждения.

Ранее сообщалось, что 22 мая около 06:30 мск в Воронежском онкологическом диспансере во время процедуры лучевой терапии погибла 51-летняя женщина. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Эксперты Росздравнадзора по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в среду выехали в Воронеж для выяснения причин сбоя в работе аппарата лучевой терапии, в момент которого умерла пациентка. По предварительным данным, у чешского аппарата лучевой терапии 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм.

В новость были внесены изменения (11:01 мск) — изменен заголовок, лид, добавлена информация о причине смерти пациентки