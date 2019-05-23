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Движение по внутренней стороне ТТК после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыто

Ограничения ввели из-за ДТП с двумя грузовиками

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта по внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыто из-за ДТП с двумя грузовиками. Об этом в четверг сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"На внутренней стороне ТТК после съезда на Нижегородскую ул. ДТП с участием двух грузовиков. На месте работают оперативные службы. Движение полностью перекрыто. Объехать можно по Волгоградскому проспекту и Средней Калитниковской улице", - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты" пробка на внутренней стороне в районе этого ДТП растянулась почти на 7 км к настоящему моменту.

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