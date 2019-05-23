Движение по внутренней стороне ТТК после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыто

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта по внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыто из-за ДТП с двумя грузовиками. Об этом в четверг сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"На внутренней стороне ТТК после съезда на Нижегородскую ул. ДТП с участием двух грузовиков. На месте работают оперативные службы. Движение полностью перекрыто. Объехать можно по Волгоградскому проспекту и Средней Калитниковской улице", - говорится в сообщении.