Движение по внутренней стороне ТТК после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыто

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта по внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыто из-за ДТП с двумя грузовиками. Об этом в четверг сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
"На внутренней стороне ТТК после съезда на Нижегородскую ул. ДТП с участием двух грузовиков. На месте работают оперативные службы. Движение полностью перекрыто. Объехать можно по Волгоградскому проспекту и Средней Калитниковской улице", - говорится в сообщении.
❗️На внутренней стороне ТТК после съезда на Нижегородскую ул. #ДТП с участие двух грузовиков. На месте работают оперативные службы. Движение полностью перекрыто. Объехать можно по Волгоградскому проспекту и Средней Калитниковской ул. pic.twitter.com/HTDRICPz8z— ЦОДД (@gucodd) 23 мая 2019 г.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты" пробка на внутренней стороне в районе этого ДТП растянулась почти на 7 км к настоящему моменту.