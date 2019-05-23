Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая. Он задержан, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы монастыря иеромонах Федор.

"Я могу сказать, что, к сожалению, такой инцидент был у нас. Сейчас правоохранительные органы разбираются, задержан наш насельник (проживающий в монастыре - прим. ТАСС)", - сказал он.

Иеромонах Федор отметил, что нападение произошло вечером. "Время определенно сказать нельзя - до 9 вечера <…> Благо, что все-таки серьезных последствий нет", - добавил руководитель пресс-службы.