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В Петербурге неизвестный похитил из храма золотые изделия

Сумма ущерба устанавливается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Неизвестный взломал дверь храма на Госпитальной улице в Пушкинском районе Петербурга и похитил оттуда около 400 граммов золотых изделий. Как сообщили журналистам в региональном управлении МВД, по данному факту проводится проверка.

"В полицию Пушкинского района обратился священник собора с заявлением о том, что в ночь на 22 мая неизвестный путем взлома входной двери проник в помещение храма на Госпитальной улице в Пушкине, откуда совершил хищение золотых изделий общим весом около 400 граммов. В настоящее время полицией проводится по данному факту проверка", - сказали в управлении.

Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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