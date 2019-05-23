Женщина, потерявшая в "Зимней вишне" дочь и внуков, потребовала 20 млн рублей компенсации

КЕМЕРОВО, 23 мая. /ТАСС/. Ольга Иханкина, у которой во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово погибли дочь и трое внуков, заявила гражданский иск на выплату ей 20 миллионов рублей компенсации морального ущерба - по 5 млн рублей за каждого из погибших родственников, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Иханкина - мать Елены Востриковой, супруги Игоря Вострикова, который после трагедии начал активную общественную деятельность.

"От меня лично заявлен гражданский иск на [возмещение] морального ущерба - по 5 млн рублей [за каждого погибшего родственника] <...>. Но я готова гражданский иск увеличить за каждого погибшего в сто раз", - сказала Иханкина.

По ее словам, во время пожара у нее погибли дочь и внуки 2010, 2012 и 2015 годов рождения.

В Заводском районном суде Кемерова в среду начался допрос потерпевших в рамках процесса по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Среди обвиняемых - гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы этой компании (повар по образованию) Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно - спасательной части №2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания - основной собственник ТРЦ) Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.

В результате пожара 25 марта 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела. В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже, а гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности, в том числе неработающие системы пожарной защиты и закрытые эвакуационные выходы.