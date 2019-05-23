В Ярославской области сотрудники МВД пресекли производство контрафактных автозапчастей

ТАСС, 23 мая. Полицейские пресекли масштабное производство контрафактных запчастей для автомобилей в Ярославской области. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, ущерб составил более 7,3 млн рублей.

"Установлено, что кузовные части производились на территории города Переславль-Залесский Ярославской области в помещениях, арендованных одной из коммерческих организаций, где работали более 20 человек. В ходе обыска обнаружено и изъято более 3,5 тыс. контрафактных запчастей и 11 пресс-форм для изготовления деталей и иных составляющих. По предварительным оценкам, правообладателям причинен ущерб более 7,3 млн рублей", - сказала Волк.

Производство поддельных запчастей было выявлено сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Самарской и Ярославской областей. По словам Волк, изготовленные запчасти направлялись в Тольятти для хранения и реализации. На складе полицейские изъяли еще более тысячи контрафактных запчастей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров"). "Один из подозреваемых написал заявление о явке с повинной", - отметила представитель МВД. Ведется розыск остальных подозреваемых.