Орловский облсуд оставил в силе приговор организатору "Свидетелей Иеговы" Кристенсену

ОРЕЛ, 23 мая. /ТАСС/. Орловский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил в силе приговор подданному Дании Деннису Кристенсену, признанному виновным в организации деятельности религиозной общины "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ) в Орле. Об этом ТАСС в четверг сообщил его адвокат Антон Богданов.

"Орловский областной суд оставил в силе приговор и в части признания виновным, и в части назначенного наказания в виде лишения свободы на шесть лет. Мы будем обжаловать приговор в Верховном суде РФ", - сказал Богданов.

Обвинительный приговор был вынесен Железнодорожным районным судом Орла 6 февраля. По данным следствия, датчанин знал о том, что орловское отделение религиозной организации "Свидетели Иеговы" было признано судом экстремистским в 2016 году, но продолжал проводить собрания и распространять книги и брошюры.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала "опасным прецедентом" обвинительный приговор Кристенсену и призвала пересмотреть решение суда. Обеспокоенность приговором выразили и наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен написал на своей странице в Twitter, что датское внешнеполитическое ведомство окажет своему подданному поддержку, если тот решит обжаловать приговор. Датское отделение правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") признало Кристенсена узником совести и назвало судебный процесс "политическим преследованием".