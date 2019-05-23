В квартире Абызова были обнаружены наркотики

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Наркотики были обнаружены в квартире бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

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Об этом в четверг на заседании Басманного суда сообщил следователь.

"В квартире, принадлежащей Абызову, при обыске было обнаружено наркотическое вещество, следствием уже получены данные химической экспертизы", - сказал следователь.

Он не уточнил, предъявлено ли Абызову обвинение в хранении наркотиков, а также количество и вид обнаруженных наркотиков.

Басманный суд в четверг рассматривает ходатайство следствия о продлении Абызову срока содержания под стражей до 25 июля.