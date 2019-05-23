Уголовное дело возбудили после избиения монаха в Троице-Сергиевой лавре

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после избиения монаха священником в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы главка подмосковной полиции Татьяна Петрова.

"Двадцать второго мая в дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому району из районной больницы поступило сообщение о том, что в приемный покой с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен 62-летний местный житель. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан мужчина 1958 года рождения, подозреваемый в нанесении телесных повреждений потерпевшему. Он доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сказала Петрова.

Ранее ТАСС сообщал, что священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая. "В отношении задержанного следственными органами МВД возбуждено уголовное дело по ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") УК РФ", - отметила представитель полиции.