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Дело в отношении экс-министра Михаила Абызова

Абызов из СИЗО пытался перевести более 30 млн рублей со своих счетов

Эти средства были арестованы, сообщил следователь

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, находясь под стражей, пытался перевести более 30 млн рублей со своих счетов. Об этом в четверг на заседании Басманного суда Москвы сообщил следователь.

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"Находясь под стражей, Абызов активно производил вывод тех денег, которые похитил, а затем перечислил на другие счета. Средства уже были переведены, когда он находился в СИЗО. Эти 30 млн рублей и еще 5 млн для Григорьевой (гражданская жена Абызова - прим. ТАСС) были арестованы", - рассказал следователь. В рамках расследования дела, по словам следователя, за два месяца проведено десять экспертиз, в том числе две комплексные финансово-экономические.

Басманный суд в четверг рассматривает ходатайство следствия о продлении Абызову срока содержания под стражей до 25 июля.

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичРоссияДело в отношении экс-министра Михаила Абызова
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