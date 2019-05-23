Адвокат Абызова отрицает причастность своего клиента к найденным в его квартире наркотикам

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Отпечатков пальцев бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова не найдено на наркотиках, обнаруженных в его квартире, обвинение в хранении запрещенных веществ ему не предъявлено. Об этом в четверг на заседании Басманного суда Москвы сообщил адвокат Александр Аснис.

"Информация следствия о том, что в квартире Абызова найдены наркотики, является попыткой бросить тень на нашего подзащитного. На наркотиках не обнаружено отпечатков его пальцев, обыск проводился в отсутствии Абызова. Эта находка ни о чем не говорит", - сказал адвокат, уточнив, что новых обвинений Абызову не предъявлено.

По информации адвоката, дело о наркотиках выделено в отдельное административное производство, это не уголовное дело, как сообщали ранее некоторые СМИ.

Басманный суд рассматривает в четверг ходатайство следствия о продлении Абызову срока содержания под стражей до 25 июля. Как сообщил в четверг следователь в суде, в квартире обвиняемого были найдены наркотики.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество и вместе с иными лицами похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.