Защита настаивает на оправдательном приговоре для Захарченко

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Адвокат настаивает на невиновности бывшего заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, передает корреспондент ТАСС из Пресненского районного суда Москвы, где проходят прения сторон.

"Мы просим оправдательного приговора для Захарченко и будем на нем настаивать. Мы также настаиваем на невиновности моего клиента. Я полагаю, что результаты оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий подгонялись под обвинение", - сказал адвокат Юрий Новиков.

По его мнению, обвинение не конкретизировано. "С учетом требований закона любое обвинение должно основываться на фактических обстоятельствах совершения преступления и доказательствах вины. Обвинение не смогло доказать, в чем конкретно обвиняется Захарченко", - отметил адвокат.

Новиков рассказал, что гособвинитель не доказал и связь между Захарченко и Сениным (полковник ФСБ Дмитрий Сенин). "Данная связь носит надуманный характер, гособвинение не смогло привести неопровержимых доказательств этой связи. Следствие и обвинение не доказали создание преступной группы Сениным и Захарченко, гособвинитель не предоставил доказательств и создания условий для получения взятки от Дусса [владелец ресторана "Ля Маре" Мехди Дусс]. Факт взятки не был задокументирован, факт взятки скрывался, сами денежные средства не были найдены и изъяты", - сказал адвокат.

В ходе прений сторон прокуратура попросила признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде 15,5 года колонии строгого режима и штрафа в размере около 495 млн рублей. Кроме того, прокурор попросил лишить Захарченко звания полковника полиции и государственных наград.