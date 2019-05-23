Источник: в Пензе задержали экс-министра здравоохранения региона

ПЕНЗА, 23 мая. /ТАСС/. Экс-министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Владимир Стрючков задержан", - отметил собеседник агентства.

По данным источника, экс-министра подозревают в совершении тяжкого преступления.

Владимир Стрючков, согласно данным на сайте правительства области, работал министром здравоохранения и социального развития Пензенской области с ноября 2010 года. В феврале 2013 года он стал министром здравоохранения региона. 1 мая 2019 года стало известно, что чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.