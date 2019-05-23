Суд оставил в силе приговор новгородцу, осужденному за оскорбление власти

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Новгородский областной суд в четверг рассмотрел апелляцию новгородца, который решением суда первой инстанции получил штраф 30 тыс. рублей за оскорбление власти в интернете, оставив приговор без изменений, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление судьи Чудовского района новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенного в отношении Картыжева о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ, оставить без изменений, а жалобу защитника Картыжева - без удовлетворения", - сказала судья.

Пользователь соцсети "ВКонтакте" из Новгородской области был приговорен к штрафу в размере 30 тыс. рублей за размещение на своей странице оскорбительных высказываний в адрес органов государственной власти. По данным региональных СМИ, новгородец стал первым россиянином, привлеченным к ответственности по новому закону, предусматривающему блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.

Закон вступил в силу в марте этого года. Согласно документу, будет блокироваться информация, "выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". В случае нарушения закона впервые штраф может составить 30-100 тыс. рублей. При повторном нарушении его размер возрастет до 100-200 тыс. рублей, а если правонарушение совершается более двух раз, то нарушителю грозит штраф в размере 200-300 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.