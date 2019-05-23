СК возбудил дело о похищении трех подростков для строительства сауны в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту похищения трех подростков, которых заставили строить сауну на востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в столичном Главном следственном управлении СК, в следственный отдел доставлены трое мужчин.

"По данным следствия, 22 мая трое неизвестных в магазине на Щелковском шоссе, применив насилие в отношении несовершеннолетних, переместили их в подвальное помещение жилого дома, после чего вынудили подростков проводить строительные работы по оборудованию будущей сауны", - сказали в ГСУ.

Подросткам удалось под обманным предлогом сбежать. Они рассказали о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы. "Следственными органами ГСУ СК по Москве по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц с применением насилия")", - сообщили в управлении. В следственный отдел доставлены трое мужчин, которые проверяются на причастность к совершению преступления.