Прокурор просит три года колонии для сестры экс-сотрудницы Нота-банка Марчуковой

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Прокуратура в ходе прений сторон в Останкинском суде Москвы попросила приговорить к трем годам колонии сестру бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галины Марчуковой Ларису, заключившую сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении в составе группы 350 млн рублей вкладчиков. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, дело в отношении Марчуковой рассматривается в особом порядке.

"Прошу признать Марчукову виновной и назначить подсудимой наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказала прокурор, подчеркнув, что Марчукова полностью раскаялась в содеянном, оказала содействие следствию, ей даны изобличающие доказательства на всех участников преступления. Также гособвинение попросило суд назначить ей штраф в размере 500 тыс. рублей. Марчукова обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемая находится под домашним арестом два года и девять месяцев.

В ходе судебного заседания в четверг стало известно, что бывшая главный бухгалтер одной из столичных компаний Лариса Марчукова погасила ущерб в рамках уголовного дела в размере 20 тыс. рублей. К ней также, как и к ее сестре, представитель потерпевшей стороны в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) заявил иск на сумму 350 млн рублей, который поддержала прокуратура.

Останкинский суд Москвы в среду приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галину Марчукову, заключившую сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении. Кроме того, суд назначил осужденной штраф в размере 700 тыс. рублей. Суд зачел в счет наказания срок, который Марчукова провела под домашним арестом, из расчета день за день. Она находилась под домашним арестом с начала марта 2017 года и была взята под стражу в зале суда.

Суд также оставил под арестом для выплаты штрафа имущество Марчуковой: квартиру в Москве, машино-место и денежные средства в различной валюте (в эквиваленте более $1 млн). Суд также оставил возможность передачи иска к Марчуковой потерпевшей стороной в лице Агентства по страхованию вкладов в рамках гражданского судопроизводства на сумму причиненного ущерба - 350 млн рублей.

Как установили суд и следствие, председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин по сговору с Галиной Марчуковой при пособничестве ее сестры Ларисы и их знакомой Нонны Михай присвоил 350 млн рублей. По его указанию деньги в июне 2015 года под видом оплаты за фиктивную поставку товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и впоследствии похищены.

Сделка со следствием

В рамках сделки со следствием Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей и дала показания, изобличающие полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела о хищении: Дмитрия и Вадима Ерохиных, свою сестру Ларису Марчукову и Нонну Михай. Дмитрий Ерохин уже осужден за хищение более 2 млрд рублей вкладчиков Нота-банка на 8,5 года колонии, его брат Вадим - на шесть лет, Михай за подстрекательство руководства банка к хищению приговорена к 3,5 года колонии.

По данным следствия, полковник МВД России Дмитрий Захарченко, будучи хорошо знаком с Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно - разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщал источник в правоохранительных органах, изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей являются частью похищенных у банка средств.

Согласно данным отчетности, по величине активов Нота-банк на 1 ноября 2015 года занимал 97-е место в банковской системе РФ. 25 ноября 2015 года ЦБ РФ отозвал его лицензию на осуществление банковских операций. Обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе кредитной организации на сумму более 26 млрд рублей.