Энергетики Украины отключили две насосные станции в Донбассе

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Энергоснабжающая компания "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" (входит в энергетический холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) отключила от энергоснабжения за долги две насосные станции коммунальной компании "Вода Донбасса", в результате 16 населенных пунктов в Донбассе остались без водоснабжения. Об этом сообщила "Вода Донбасса" в четверг.

"23 мая в 13:20 в соответствии с требованиями "Укринтерэнерго" оператором системы распределения ЧАО 2ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" отключено электроснабжение Белокузьминовской насосной станции. Кроме того, отключено электроснабжение насосной станции четвертого подъема Второго донецкого водопровода", - сказано в сообщении. В результате прекращена подача воды потребителям сел Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка, а также населенных пунктов Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Петровка, Новгородское, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Щербиновка.

Ранее "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" уведомлял "Воду Донбасса" о намерении отключить от электроэнергии ряд насосных и фильтровальных станций с 23 мая из-за долгов за поставленную ранее электроэнергию. Отмечалось, что под угрозой остановки окажутся объекты канала "Северский Донец - Донбасс", которые обеспечивают водой более 1,5 млн жителей провозглашенной ДНР, а также подконтрольные Киеву районы Донбасса.

По состоянию на середину марта задолженность водоснабжающего предприятия перед поставщиками электроэнергии достигла 1 млрд гривен (более $38 млн).