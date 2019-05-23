ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора в 2016 году

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Криминальный авторитет из Волгоградской области Евгений Ремезов задержан в Москве по подозрению в причастности к попытке покушения на губернатора региона в 2016 году. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД России, в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий по раскрытию покушения на жизнь главы Волгоградской области, совершенного в 2016 году путем поджога его домовладения, осуществлено задержание в Москве криминального "авторитета" Волгоградской области Евгения Ремезова", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что ранее была установлена причастность к покушению членов преступной группы, созданной Ремезовым. По данным правоохранительных органов, "целью преступной акции являлось устрашение главы региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда, находившегося в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур".

"В результате расследования установлены пять участников, непосредственно причастных к совершению преступления, трое из которых были задержаны в 2017 году, один скрылся на территории США, где в настоящее время отбывает наказание за преступление, совершенное на территории указанного государства, - сообщили в ЦОС ФСБ. - Также раскрыт еще ряд особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей региона, совершенных по указанию Ремезова членами группы в целях осуществления контроля за коммерческими структурами Волгограда".

После задержания сообщников, отметили в спецслужбе, Ремезов покинул Волгоградскую область и был объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство"), ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), ч. 4 ст. 158 ("Кража"), ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по документированию причастности Е. Ремезова к инкриминируемым преступлениям. Данная работа осуществлялась в рамках мероприятий по декриминализации общественно-политической обстановки на территории Волгоградской области, связанной с противоправной деятельностью организованных преступных групп", - добавили в ЦОС ФСБ.

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