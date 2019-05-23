Подозреваемого в организации покушения на губернатора отконвоируют в Волгоград

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Предполагаемый организатор покушения на волгоградского губернатора Евгений Ремезов будет отконвоирован в Волгоград для проведения следственных действий. Об этом сообщили журналистам в Следственном комитете России.

"По данным следствия, еще в 2003 году Ремезов, известный в Волгограде как успешный коммерсант, а в узких кругах считавшийся "криминальным авторитетом", на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тыс. кв. м на главном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям, получая взамен колоссальную прибыль", - отметили в СК. Глава региона в целях восполнения бюджета области стал предпринимать активные меры по возвращению в муниципальную собственность стратегических объектов недвижимости, ранее переданных в аренду физическим и юридическим лицам, и когда все судебные тяжбы были проиграны, по данным СК, Ремезов решил устранить чиновника. "Совершить это преступление он поручил своим доверенным лицам - членам возглавляемой им преступной группы, а сам в это время выехал за пределы РФ, тем самым создавая алиби на случай, если сообщники будут задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - отметили в СК.

Ночью 16 ноября 2016 года неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, в Тракторозаводском районе Волгограда, где один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь одну из стен дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ч. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности"). Следователям регионального управления СК, а также оперативными сотрудниками УФСБ и МВД удалось установить лиц, причастных к преступлению: ими оказались пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой и являлся бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.

Кроме того, сообщили в СК, как установило следствие, на счету криминальной группировки, существовавшей с 2012 года, было еще несколько заметных преступлений, в том числе уничтожение павильона, установленного без согласования Ремезова на его коммерческой территории, избиение одного из руководителей муниципального предприятия "Центральный рынок", с которым в тот момент велись судебные тяжбы, а также вмешательство в бизнес-конфликты приятеля лидера группы, проблемы которого тоже решались исключительно силовыми приемами - путем причинения тяжких телесных повреждений и сожжения их дорогостоящего имущества.

При поддержке центрального аппарата ФСБ главный фигурант уголовного дела был задержан в Москве. Один из его сообщников два года назад выехал в США, где, по данным оперативных служб, отбывает наказание за совершенное уже там преступление, еще двое членов преступной группы отбывают наказание за причинение тяжкого вреда здоровью волгоградскому бизнесмену по распоряжению Ремезова.

"Следствием получены объективные данные, свидетельствующие о причастности злоумышленников к инкриминируемым им преступлениям", - добавили в СК.