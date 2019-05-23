В МВД опровергли данные о 400 погибших сотрудников полиции за прошлый год

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Всего 45 сотрудников полиции погибли в прошедшем году в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России в связи с распространенными в СМИ данными о 400 погибших в 2018 году сотрудниках ведомства.

"Опубликованная сегодня в СМИ информация о числе сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших в 2018 году, не соответствует действительности. Сообщаем, что за указанный период времени при исполнении служебных обязанностей погибли 45 сотрудников системы МВД России", - сообщили в пресс-центре.

При этом всего в 2018 году умерли и погибли 446 сотрудников МВД. В ведомстве также призвали СМИ "воздержаться от произвольной интерпретации статистических данных о деятельности министерства, находящихся в открытом доступе, и обращаться за официальными комментариями в пресс-центр ведомства".

В четверг замглавы МВД Игорь Зубов на выступлении в Госдуме сообщил, что в прошлом году 1,5 млрд рублей компенсации были выплачены в связи со смертью сотрудников полиции. По его словам, в случае гибели сотрудника ведомства сумма выплаты составляет 3,8 млн рублей. При этом некоторые СМИ, исходя из приведенных Зубовом сумм компенсации, сообщили, что в 2018 году погибли 408 сотрудников МВД.