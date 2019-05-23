Суд приговорил к трем годам и трем месяцам сестру экс-сотрудницы Нота-банка

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы приговорил к трем годам и трем месяцам колонии сестру бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галины Марчуковой Ларису, заключившую сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении в составе группы 350 млн рублей вкладчиков. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, дело в отношении Марчуковой рассматривалось в особом порядке.

"Признать Марчукову Ларису Ивановну виновной и назначить ей наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья. Суд также назначил штраф подсудимой в размере 700 тыс. рублей. Ее взяли под стражу в зале суда. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить подсудимой наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. По словам прокурора, Марчукова полностью раскаялась в содеянном, оказала содействие следствию, ей даны изобличающие доказательства на всех участников преступления.

Марчуковой было предъявлено обвинение в подстрекательстве и пособничестве в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемая находится под домашним арестом два года и девять месяцев.

Останкинский суд Москвы в среду приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галину Марчукову, заключившую сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении. Кроме того, суд назначил осужденной штраф в размере 700 тыс. рублей. Суд зачел в счет наказания срок, который Марчукова провела под домашним арестом, из расчета день за день. Она находилась под домашним арестом с начала марта 2017 года и была взята под стражу в зале суда.

Суд также оставил под арестом для выплаты штрафа имущество Марчуковой: квартиру в Москве, машино-место и денежные средства в различной валюте (в эквиваленте более $1 млн). Суд также оставил возможность передачи иска к Марчуковой потерпевшей стороной в лице Агентства по страхованию вкладов в рамках гражданского судопроизводства на сумму причиненного ущерба - 350 млн рублей.

Как установили суд и следствие, председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин по сговору с Галиной Марчуковой при пособничестве ее сестры Ларисы и их знакомой Нонны Михай присвоил 350 млн рублей. По его указанию деньги в июне 2015 года под видом оплаты за фиктивную поставку товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и впоследствии похищены.