Ветер с ливнем и градом оставил без света около 17 тыс. человек в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Около 17 тыс. человек оставил без электроснабжения сильный ветер с ливнем и градом в четверг в дагестанском городе Кизляре. Жертв и пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Сегодня ураганный ветер с ливнем и градом в Кизляре оставил без электричества часть города - около 17 тыс. человек. В настоящее время электроснабжение основной части восстановлено, ведутся аварийно-восстановительные работы, без света [на 21:00] остается только один микрорайон с населением около 3 тыс. человек", - сказал представитель мэрии.

Кроме того, по его словам, стихия повалила четыре дерева в разных частях города. "Информации о жертвах и пострадавших не поступало", - заключил собеседник агентства.