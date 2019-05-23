В тоннеле московского метро между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" застряли три поезда

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Три поезда стоят в тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" московского метро. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В тоннеле три поезда с пассажирами. Движения нет 50 минут", - сказал источник.

На обе станции направлены представители экстренных служб.

Как передает корреспондент ТАСС, от станции "Савеловская" в сторону метро "Отрадное" высаживают пассажиров из всех поездов. Рекомендуют пользоваться наземным транспортом.

Ранее очевидцы сообщили, что причиной сбоя стало падение напряжения на станции "Алтуфьево". В экстренных службах сообщили, что "сломался состав".