СК проверяет информацию об отказе больниц в Мурманске принимать 78-летнюю пенсионерку

МУРМАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Следственное управление СКР по Мурманской области начало проверку размещенной в интернете информации о том, что в больницах Мурманска отказались принимать на лечение пожилую местную жительницу. Об этом сообщат в четверг пресс-служба СУ СКР.

Согласно размещенной в интернете информации, пенсионерку с несколькими диагнозами несколько недель не берут на лечение в больницу, направляя к терапевту в поликлинику. При этом женщина живет одна.

"Начата процессуальная проверка по выявленной в сети интернет публикации о том, что в больницах города Мурманска отказываются принимать на лечение 78-летнюю пенсионерку", - сообщает ведомство.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СКР региона, следователи проверяют наличие состава преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ - неоказание помощи больному без уважительной причины.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины отказа в оказании медицинских услуг. "По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", - сообщает ведомство.