СМИ: в Болгарии загорелся пассажирский поезд

СОФИЯ, 23 мая. /ТАСС/. Локомотив пассажирского поезда, следующего по маршруту София - Горна Оряховица, загорелся в четверг в районе города Роман в Северо-Западной Болгарии, никто не пострадал. Об этом сообщил в четверг телеканал Nova TV.

По предварительным данным, пожар в локомотиве возник около 20:00 (время совпадает с московским), машинисты остановили поезд и предприняли необходимые действия по тушению пожара. Пассажиры, всего около 300 человек, были эвакуированы, пострадавших нет.

Пожарные продолжают работать на месте происшествия. Причины инцидента выясняются.