Нарушенное из-за ветра с ливнем и градом электроснабжение в Кизляре восстановлено

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Электроснабжение в дагестанском городе Кизляр, нарушенное в четверг из-за ветра с ливнем и градом, восстановлено полностью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Кизляре без света оставались около 3 тыс. человек. На данный момент нарушенное электроснабжение в городе полностью восстановлено", - сказал представитель мэрии.

Ранее в четверг в пресс-службе мэрии города ТАСС сообщили, что из-за непогоды без света остались около 17 тыс. человек. Электроснабжение основной части было восстановлено оперативно, без света по состоянию на 21:00 мск оставались около 3 тыс. человек в одном микрорайоне.

Сообщалось также, что в результате стихии повалено четыре дерева, информации о жертвах и пострадавших не поступало.